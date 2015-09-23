Парасюк приїхав блокувати Крим на броньовику, подарованому для бійців АТО (фото, відео)

Про це на своїй сторінці у Facebook написав львів'янин Леонід Панасенков.

"Дивний збіг? Влітку з Канади приїжджав мій знайомий Джон Ющенко. Він приїхав ,щоб перевірити, чи приїхав джип FORD, який вони надіслали у Львів для добровольців. Нам сказали ,що джип потрапив у Дніпро 1. Ми їздили перевіряли, як його роблять. Але як він тепер у Парасюка?" - обурився Панасенков.

Читайте такожУкраїна не пропускає завантажені фури з окупованого Криму на територію материка

При цьому він виклав фото автомобіля до того, як його "одягнули" в броню.

"Мене просили довести, що дійсно він на ньому їздить. Ось сьогоднішнє відео Богдана Кутєпова", - йдеться у його повідомленні.