Франція хоче наблизити Україну до Євросоюзу?

Франція, яка незабаром головуватиме у Євросоюзі, планує наблизити Україну до ЄC. Про це написало французьке видання Le Monde. Втім, експерти радять не робити передчасних висновків і подивитися, чи буде вжито якісь конкретні заходи.

За інформацією друкованого видання, французький президент Ніколя Саркозі на саміті Україна-ЄС у вересні планує запропонувати Києву „перехід на новий рівень політики сусідства“. Пропозиції, у яких йдеться, що двері Євросоюзу для України не зачинені, уже були передані країнам-членам ЄС та українському керівництву. Водночас, експерт Французького інституту міжнародних відносин Сюзанне Ніс вважає, що про серйозність намірів Ніколя Саркозі щодо зближення Києва та Брюсселя говорити поки що зарано. „Ніколя Саркозі відомий тим, що полюбляє ефектні виступи. Він оголошує якісь нові ініціативи, а потім все виявляється не так, як він сказав”,- зауважує Сюзанне Ніс. Тож, на думку експерта, варто зачекати та подивитися, чи підкріпить французький президент свої ініціативи конкретними вчинками.

Німецька хвиля