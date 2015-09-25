Художники з Північної Ірландії запропонували маріупольцям намалювати власний герб міста (фото)

Художники з Північної Ірландії запропонували маріупольцям намалювати герб Маріуполя, повідомляє 0629.com.ua.

Фантазували маріупольці в рамках проекту "Зміна" платформи культурних ініціатив "Ізоляція", який передбачає залучення у творчу і громадську діяльність місцевих жителів. Майданчик надав союз незалежних художників Ars Altera.

Як зазначають організатори, кожен захід має допомогти жителям міста об'єднатися, побачити один одного і свої можливості, спровокувати зміни на краще, зберегти ті позитивні результати, яких вдалося досягти.

"У містах, розділених на ворогуючі табори, організовують громадські культурні центри. Багатьом художникам і активістам після початку протистоянь довелося залишити Північну Ірландію. Тим же, хто залишився довелося шукати підтримку і новий сенс своєї творчості",- зазначають гості.

Засновник карнавалів у місті Белфаст Девід Бойд запропонував маріупольцям розділитися на три команди. В результаті у них вийшло кілька десятків ескізів і варіантів. Але в підсумку вибрали тільки три варіанти, які намалювали на ватмані.

До процесу учасники проекту підійшли творчо. Наприклад, команда, яка в основному складалася з представників Ліги політологів-міжнародників "Дипкорпус" побачили, що на гербі Маріуполя повинно бути два олені.

Команда, до якої увійшли художники Олександр Малаховський і Євген Пестриков, саме зобразили герб Донецької області. Об'єднали творчість і промисловість.

Третя команда, в якій також були художники Анастасія Шишкіна, Микола Шевченко придумала нового персонажа, з'єднавши символи Маріуполя - чайку та осетра.