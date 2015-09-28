У Харкові випустили під заставу обвинуваченого в підготовці замаху на Авакова

Про це кореспонденту УНІАН повідомила дружина комбата, міліціонер батальйону “Харків-1” Інна Янголенко.

За її словами, комбата звільнили з СІЗО близько 12.00.

“Зараз їдемо в Харків. Все добре”, - сказала дружина.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня СБУ затримала командира спецбатальйону міліції "Слобожанщина" Андрія Янголенка за підозрою в підготовці замаху на главу МВС Авакова. Повідомлялося, що готувався замах також на народного депутата Андрія Білецького, радника глави МВС Всеволода Кожум'яку і командира роти патрульної служби міліції особливого призначення "Східний корпус" Олега Ширяєва. 13 вересня Янголенка заарештували на 60 днів.

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Захист комбата подав апеляцію з проханням відпустити Янголенка на поруки двох народних депутатів – Тетяни Черновіл та Дмитра Лубенця. Суд відмовив у цьому та визначив для комбата розмір застави в 1,2 млн грн.

25 вересня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що вніс заставу за обвинуваченого в підготовці низки замахів командира міліцейського батальйону "Слобожанщина" Андрія Янголенка.

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“Життя важка штука, воно не буває чорно-білим. ... я створив ці батальйони, я знаю цих хлопців. Я з ними був на лінії фронту: і з Андрієм Янголенком, в тому числі, і з Інною Янголенко, в тому числі. Я думаю, що вистачить достатнього у нашого суспільства людяності, щоб дати можливість цій людині захистити себе і цій людині змінитися. Це була та причина, через яку я вніс заставу”, - написав Аваков.