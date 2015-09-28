Блокада Криму: "Правий сектор" заблокував залізничну гілку до заводу "Кримський титан" (фото)

Про це у своєму Twitter повідомляє прес-служба руху "Правий сектор".

"Нещодавно у МіністерствіінфраструктуриУкраїниприйняли рішення дозволитипоставкивантажівназавод «КримськийТитан», якийзнаходитьсянатериторіїокупованогоКриму. ЩобВирозуміли, цесталося через кілька днівпісля початкуоперації з блокади. Щосказати? Всяцяситуація прекрасноілюструєпринципиімеханізмироботирежиму внутрішньоїокупації", - йдеться в повідомленні «Блокада Новини/Правий сектор» на сторінці у Facebook.

Як уточнює журналіст, заступник головного редактора телеканалу АТR Айдер Муждабаєв, активісти встановили на залізничних коліях два великих бетонних блоку і протитанковий їжак.

НОВИНА ДНЯ З БЛОКАДИ КРЫМАСегодня, в понеділок, 28 вересня, опівдні, в районі села Червоний Чабан Херсонської обл... Posted by Айдер Муждабаєв on 28 вересня 2015 р.

Про засипані шляхи і припинення поставок сировини на "Кримський титан" також заявив "глава" Криму Сергій Аксьонов. За його інформацією, запасів сировини підприємству вистачить на місяць. Офіційні коментарі з боку керівництва підприємства відсутні.

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Як повідомляв УНІАН, 20 вересня розпочалася безстрокова акція з блокування вантажного транспорту, який везе товари до Криму, ініційована Меджлісом кримськотатарського народу. За інформацією координаційної ради акції, через адміністративний кордон безперешкодно будуть пропускати пішоходів і легковий транспорт.

Ініціатори блокади вважають, що українські компанії повинні припинити торговельні відносини з Кримом, оскільки територія півострова була окупована Російською Федерацією.