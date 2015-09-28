У Запоріжжі CБУ виявила мережу інформаторів так званої "ДНР"

Як повідомили УНІАН у прес-центрі УСБУ в Запорізькій області, мережа з трьох інформаторів була створена "Міністерством держбезпеки ДНР" за завданням представників Російської Федерації у травні 2015 року.

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"За матеріальну винагороду інформатори збирали і передавали терористам інформацію про переміщення, дислокацію, озброєння і чисельність підрозділів ЗСУ, задіяних в АТО, а також виконували інші доручення щодо отримання розвідданих військового характеру. Координацію інформаторів здійснював колишній житель Бердянського району - бойовик "ДНР", - повідомили у прес-центрі.

З дотриманням правил конспірації дана інформація, а також дані про соціально-політичної ситуації в Бердянську та Бердянському районі передавалися бойовикам через мережу Інтернет та за допомогою мобільного зв'язку.

На сьогодні злочинна діяльність мережі інформаторів СБУ припинена - останнього інформатора було виявлено 27 вересня.

Дії інформаторів кваліфіковані як скоєння злочину, передбаченого ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України.