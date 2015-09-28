У Запоріжжі CБУ виявила мережу інформаторів так званої "ДНР"
Співробітники Служби безпеки України виявили мережу інформаторів так званого "Міністерства держбезпеки ДНР", що діяла на території Бердянського району Запорізької області.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі УСБУ в Запорізькій області, мережа з трьох інформаторів була створена "Міністерством держбезпеки ДНР" за завданням представників Російської Федерації у травні 2015 року.
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"За матеріальну винагороду інформатори збирали і передавали терористам інформацію про переміщення, дислокацію, озброєння і чисельність підрозділів ЗСУ, задіяних в АТО, а також виконували інші доручення щодо отримання розвідданих військового характеру. Координацію інформаторів здійснював колишній житель Бердянського району - бойовик "ДНР", - повідомили у прес-центрі.
З дотриманням правил конспірації дана інформація, а також дані про соціально-політичної ситуації в Бердянську та Бердянському районі передавалися бойовикам через мережу Інтернет та за допомогою мобільного зв'язку.
На сьогодні злочинна діяльність мережі інформаторів СБУ припинена - останнього інформатора було виявлено 27 вересня.
Дії інформаторів кваліфіковані як скоєння злочину, передбаченого ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України.