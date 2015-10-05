Більшість українців незадоволені розвитком ситуації у країні - опитування

Про це свідчать передані агентству УНІАН результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Натомість, за даними опитування, лише 16,7% респондентів вважають, що ситуація в Україні розвивається в правильному напрямі.

18,7% опитаних дотримуються думки, що Україна здатна подолати існуючі проблеми і труднощі впродовж найближчих кількох років, 43,6% – у більш віддаленій перспективі, 22% – що країна взагалі не здатна їх подолати.

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У Центрі Разумкова зазначають, що порівняно з травнем 2015 року знизилася частка тих, хто вважає, що Україна здатна подолати наявні проблеми і труднощі протягом найближчих кількох років (з 26,9% до 18,7%), але не за рахунок зростання числа тих, хто вважає, що труднощі будуть подолані у більш віддаленій перспективі або взагалі не будуть подолані, а за рахунок зростання частки тих, хто не визначився.

Дослідження проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 12 по 19 вересня. Було опитано 2008 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Опитування проводилося в рамках моніторингу ставлення громадян до реформ в Україні. Дослідження проведене за підтримки уряду Швеції.