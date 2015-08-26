58% українців не готові переживати економічні труднощі для кращого життя у майбутньому – опитування

Про це свідчать результати дослiдження на тему: «Динамiка суспiльно-полiтичних поглядiв в Українi», проведеного 16-30 липня 2015 року соціологічною групою «Рейтинг», які оприлюднені на сайті групи.

Так, 34% респондентів відповіли, що однозначно до не готові до економічних труднощів; 24% - скоріше «ні».

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У той же час, 31% опитаних вказали, що готові до певних економічних труднощів задля покращення якості свого життя (5% - однозначно готові, 26% - скоріше «так»). 11% респондентів не визначились з відповіддю.

На запитання: «Як змінилось за останні 12 місяців економічне становище в Україні?», 60% респондентів відповіли, що набагато погіршилось, 28% - дещо погіршилось, 8% - залишилось на попередньому рівні, 2% - дещо покращилось, 2% опитаних не змогли відповісти.

Опитування також показало, що у 55% респондентів набагато погіршилось економічне становище за останні 12 місяців, у 29% - дещо погіршилось, 14% відповіли, що воно лишилось на попередньому рівні, дещо покращилось у 1% опитаних, 1% - не змогли відповісти на запитання.

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На запитання: «Що є більш важливим для вас – демократична система влада чи заможна економіка?», 52% респондентів відповіли, що заможність, 33% - демократія, а ще 15% сказали, що їм важко відповісти на це питання.

Дослідження було проведено у всіх регіонах України (за винятком Криму, Донецької та Луганської областей) з додатковою вибіркою в Одеській області. Опитування проводилося за випадковою вибіркою у 1,2 тис. постійних жителів України віком від 18 років і які мають право голосу. Статистична похибка не перевищує 2,8%, а коефіцієнт досяжності становив 62,8%.

Опитування в Одеській області проводилося за випадковою вибіркою 665 постійних жителів. Статистична похибка не перевищує 3,8%, а коефіцієнт досяжності становив 61,8%.

Опитування проводилось соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту за фінансування Агентства США з міжнародного розвитку.