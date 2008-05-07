Біля Ялти горить ліс
У гасінні пожежі задіяно майже 100 чоловік
У Криму близько 100 чоловік і 11 одиниць техніки задіяно в гасінні пожежі в ялтинському лісі. Робота ускладнюється тим, що пожежа відбувається у важкодоступній гірській місцевості - практично на прямовисних скелях.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України Криму, на даний момент основною версією виникнення пожежі вважається необережне поводження з вогнем туристів.
Пожежа була виявлена сьогодні о 03.25 під час планового обходу території лісниками Ялтинського гірничо-лісового природоохоронного заповідника.
«Під час обльоту вертольотом, встановлено, що пожежа низова, площа пожежі становить приблизно 0,7 гектара», - повідомляє кримський Главк МНС.
Для ліквідації пожежі задіяні: 28 чоловік Ялтинського лісництва, 68 чоловік особового складу МНС та 11 одиниць техніки.
Підрозділи Сімферопольського, Алуштинського, Бахчисарайського районних і міських управлінь МНС, аварійно-рятувальний загін спеціального призначення МНС приведені в підвищену готовність. Вертоліт МНС знаходиться в бойовій готовності до вильоту.
На місці пожежі працює оперативна група кримського Главку МНС. Створено штаб з ліквідації лісової пожежі. Загальне керівництво здійснює начальник Головного управління МНС України в АРК Олександр МАЗИЛІН.