Біля Ялти горить ліс

У Криму близько 100 чоловік і 11 одиниць техніки задіяно в гасінні пожежі в ялтинському лісі. Робота ускладнюється тим, що пожежа відбувається у важкодоступній гірській місцевості - практично на прямовисних скелях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України Криму, на даний момент основною версією виникнення пожежі вважається необережне поводження з вогнем туристів.

Пожежа була виявлена сьогодні о 03.25 під час планового обходу території лісниками Ялтинського гірничо-лісового природоохоронного заповідника.

«Під час обльоту вертольотом, встановлено, що пожежа низова, площа пожежі становить приблизно 0,7 гектара», - повідомляє кримський Главк МНС.

Для ліквідації пожежі задіяні: 28 чоловік Ялтинського лісництва, 68 чоловік особового складу МНС та 11 одиниць техніки.

Підрозділи Сімферопольського, Алуштинського, Бахчисарайського районних і міських управлінь МНС, аварійно-рятувальний загін спеціального призначення МНС приведені в підвищену готовність. Вертоліт МНС знаходиться в бойовій готовності до вильоту.

На місці пожежі працює оперативна група кримського Главку МНС. Створено штаб з ліквідації лісової пожежі. Загальне керівництво здійснює начальник Головного управління МНС України в АРК Олександр МАЗИЛІН.