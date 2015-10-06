У Польщі серед іноземців українці заробляють найбільше

За даними Національного банку Польщі (НБП), у першому півріччі іноземці в Польщі, які працюють тут менше року, заробили понад 1 млрд євро, що у 2 рази більше, ніж рік тому, повідомляє Польське радіо.

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Спеціаліст департаменту статистики НБП Гжегож Доброчек зазначає, що в 90% випадків грошова винагорода виплачується громадянам України. Польські підприємців у першому півріччі подали 403 тис. заяв про намір взяти на роботу українців. Рік тому цей показник становив 183 тис.

За даними Нацбанку Польщі, збільшилася також чисельність заяв із проханням про надання дозволу на роботу, які подають самі громадяни України. За півроку - 23 тис., а роком раніше – половина від цієї кількості.

На думку економіста банку PKO BP Петра Буяка, прийом на роботу мігрантів сприяє збільшенню конкурентоздатності польських компаній.