Волинське братство представить сучасне мистецтво краю. Конференція у Національному музеї літератури

15 травня 2008 року у Національному музеї літератури (Київ, вул. Богдана Хмельницького, 11)

відбудеться конференція «Наші духовні витоки: сучасне мистецтво Волині, як складова культурного простору України».

Організатори: МГО «Волинське братство», Гурт Молоді Волині.

З питань акредитації та за додатковою інформацією звертатися до прес-секретаря проекту

Морозенко Марії за телефоном: 5188986, 8 - 097 - 3183840

та координатора конференції Видрич Олени: 8 -066 - 7265736

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ: