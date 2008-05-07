Волинське братство представить сучасне мистецтво краю. Конференція у Національному музеї літератури
15 травня 2008 року у Національному музеї літератури (Київ, вул. Богдана Хмельницького, 11)
відбудеться конференція «Наші духовні витоки: сучасне мистецтво Волині, як складова культурного простору України».
Організатори: МГО «Волинське братство», Гурт Молоді Волині.
З питань акредитації та за додатковою інформацією звертатися до прес-секретаря проекту
Морозенко Марії за телефоном: 5188986, 8 - 097 - 3183840
та координатора конференції Видрич Олени: 8 -066 - 7265736
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ:
16:00 Відкриття конференції, вітальне слово виконавчого директора МГО «Волинське братство» Валерія Феня 16. 15. Урочиста концертна частина: • заслужена артистка України Світлана Мирвода; • молодіжний гурт «Кросна»; • лауреат Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів Людмила Ляхевич; • бандурист Віталій Мороз; • співачка Ірина Котлицька та ін. 17.20 «Наші духовні витоки: сучасне мистецтво Волині, як складова культурного простору України» • презентація першої збірки талановитої молодої волинянки Оленки Харитонюк; • відділ досліджень творчості Лесі Українки Інституту літератури представляє найновіші дослідження молоді життя і творчості нашої славетної землячки (презентує волинянка-науковець Алла Диба); • тези наукової роботи Оленки Видрич про збереження культурних традицій Волині. 18:15 Волинські традиції вплетені в сучасність: • виставка вишивки Галини Бідношей; • виставка робіт художниці Валентини Михальської; • виставка майстринь Волині – сучасний одяг та писанкарство; • виставка виданих книг та публікацій. У конференції беруть участь: МГО «Волинське братство», Інститут літератури ім. Тараса Шевченка, Гурт Молоді Волині, Жіночий клуб «Волинянка», Громадське об`єднання «Молода просвіта» та інші громадські організації.
16. 15. Урочиста концертна частина:
• заслужена артистка України Світлана Мирвода;
• молодіжний гурт «Кросна»;
• лауреат Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів Людмила Ляхевич;
• бандурист Віталій Мороз;
• співачка Ірина Котлицька та ін.
17.20 «Наші духовні витоки: сучасне мистецтво Волині, як складова культурного простору України»
• презентація першої збірки талановитої молодої волинянки Оленки Харитонюк;
• відділ досліджень творчості Лесі Українки Інституту літератури представляє найновіші дослідження молоді життя і творчості нашої славетної землячки (презентує волинянка-науковець Алла Диба);
• тези наукової роботи Оленки Видрич про збереження культурних традицій Волині.
18:15 Волинські традиції вплетені в сучасність:
• виставка вишивки Галини Бідношей;
• виставка робіт художниці Валентини Михальської;
• виставка майстринь Волині – сучасний одяг та писанкарство;
• виставка виданих книг та публікацій.
У конференції беруть участь: МГО «Волинське братство», Інститут літератури ім. Тараса Шевченка, Гурт Молоді Волині, Жіночий клуб «Волинянка», Громадське об`єднання «Молода просвіта» та інші громадські організації.