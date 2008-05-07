Волинське братство представить сучасне мистецтво краю. Конференція у Національному музеї літератури

15:43, 07 травня 2008
Суспільство
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15 травня 2008 року у Національному музеї літератури (Київ, вул. Богдана Хмельницького, 11)

відбудеться конференція «Наші духовні витоки: сучасне мистецтво Волині, як складова культурного простору України».

Організатори: МГО «Волинське братство», Гурт Молоді Волині.

З питань акредитації та за додатковою інформацією звертатися до прес-секретаря проекту

Морозенко Марії за телефоном: 5188986, 8 - 097 - 3183840

та координатора конференції Видрич Олени: 8 -066 - 7265736

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ:

16:00 Відкриття конференції, вітальне слово виконавчого директора МГО «Волинське братство» Валерія Феня

16. 15. Урочиста концертна частина:

• заслужена артистка України Світлана Мирвода;

• молодіжний гурт «Кросна»;

• лауреат Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів Людмила Ляхевич;

• бандурист Віталій Мороз;

• співачка Ірина Котлицька та ін.

17.20 «Наші духовні витоки: сучасне мистецтво Волині, як складова культурного простору України»

• презентація першої збірки талановитої молодої волинянки Оленки Харитонюк;

• відділ досліджень творчості Лесі Українки Інституту літератури представляє найновіші дослідження молоді життя і творчості нашої славетної землячки (презентує волинянка-науковець Алла Диба);

• тези наукової роботи Оленки Видрич про збереження культурних традицій Волині.

18:15 Волинські традиції вплетені в сучасність:

• виставка вишивки Галини Бідношей;

• виставка робіт художниці Валентини Михальської;

• виставка майстринь Волині – сучасний одяг та писанкарство;

• виставка виданих книг та публікацій.

У конференції беруть участь: МГО «Волинське братство», Інститут літератури ім. Тараса Шевченка, Гурт Молоді Волині, Жіночий клуб «Волинянка», Громадське об`єднання «Молода просвіта» та інші громадські організації.

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