Бойовики "ЛНР" мають намір передати Україні 5 полонених
21:55, 07 жовтня 2015Суспільство
344 0
Бойовики "ЛНР" в четвер направлять Києву офіційну пропозицію по черговому обміну полоненими за формулою "всіх на всіх".
REUTERS
Про це в середу поінформувала представник бойовиків, учасник робочої підгрупи з гуманітарних питань та обміну військовополоненими Ольга Кобцева, повідомляє ТАСС.
Читайте такожБойовики готові звільнити з полону 30 українських військових - волонтер
"Ми готові хоч сьогодні віддати українській стороні п'ятьох людей, - заявила вона. - Відповідну пропозицію було передано мною українській стороні під час останньої зустрічі в рамках підгрупи. Українська ж сторона у відповідь попросила написати офіційну заяву про такий наш намір". "Завтра її відправляю", - повідомила Кобцева.
Нагадаємо, в полоні бойовиків залишаються 153 українця.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter