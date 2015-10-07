Бойовики "ЛНР" мають намір передати Україні 5 полонених

Про це в середу поінформувала представник бойовиків, учасник робочої підгрупи з гуманітарних питань та обміну військовополоненими Ольга Кобцева, повідомляє ТАСС.

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"Ми готові хоч сьогодні віддати українській стороні п'ятьох людей, - заявила вона. - Відповідну пропозицію було передано мною українській стороні під час останньої зустрічі в рамках підгрупи. Українська ж сторона у відповідь попросила написати офіційну заяву про такий наш намір". "Завтра її відправляю", - повідомила Кобцева.

Нагадаємо, в полоні бойовиків залишаються 153 українця.