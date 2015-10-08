На території консульства Польщі у Львові стався вибух
У Львові на території генерального консульства Республіки Польща стався вибух, ніхто не постраждав.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МВС у Львівській області, 7 жовтня о 22:30 надійшло повідомлення, що на території генконсульства Польщі у Львові по вул. Івана Франка, 108 стався вибух.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група, кінологи, експерти-вибухотехніки і працівники інших служб, які залучаються в таких випадках.
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Працівники міліції встановили, що в результаті вибуху була пошкоджена урна для сміття. Постраждалих немає.
В даний час правоохоронці встановлюють причину вибуху, призначено ряд експертиз. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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Як повідомили на своїй сторінці в Facebook активісти громадської організації «Варта-1», які спільно з правоохоронцями патрулюють місто, "на території польського консульства спрацювала невідома вибухівка, від вибуху спрацювали сигналізації машин, також люди, що живуть там, розповіли, що від сили вибуху тремтіли вікна".