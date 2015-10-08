Українських інструкторів спецназу будуть тренувати американці – МВС

Про це повідомив начальник Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко.

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"Їх навчають представники Управління по боротьбі з наркотиками (DEA) Міністерства юстиції США", - сказав Шевченко.

За його словами, представники DEA протягом двох тижнів будуть навчати 20 українських інструкторів. Вони потім, у свою чергу, будуть тренувати бійців спецпідрозділу поліції КОВД.

Шевченко зазначив, що одна зі вправ під назвою "зачистка" виконується з справжніми боєприпасами, і це вимагає найвищого рівня стрілецької майстерності від спецназівців.

Як повідомлялося, в Чернігові кожен 60-й городянин подав заявку на вступ до патрульной поліції.