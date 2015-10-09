Мосійчук у тяжкому стані в реанімації - Ляшко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав у коментарі журналістам лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко.

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"Зараз він перебуває в реанімації в лікарні швидкої допомоги і стан здоров'я його важкий", - зазначив він.

"Триває обстеження і не виключено, що буде проведена операція", - додав Ляшко.

Як повідомляв УНІАН, Мосійчуку учора, 8 жовтня, викликали лікарів "швидкої" до Апеляційного суду, де розглядалася його скарга на запобіжний захід у вигляді арешту.

Ляшко, який був присутній у залі суду, заявив, що у Мосійчука суттєво погіршився стан здоров'я і перебувати під вартою для нього дуже небезпечно. Адвокати Мосійчука заявили, що клопотатимуть, щоб депутата лікували в госпіталі СБУ.

Довідка УНІАН. 17 вересня Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука.

На засіданні ВР було продемонстровано відео за участю нібито Мосійчука, зняте прихованою камерою. На відео йшлося про можливість вирішення бізнесових питань за гроші.

Через деякий час його затримали в будівлі ВР.

За інформацією ГПУ, Мосійчук підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п’ятьма статтями Кримінального кодексу.

18 вересня Печерський райсуд Києва виніс рішення про обрання Мосійчуку запобіжного заходу у вигляді взяття під варту до 15 листопада. Адвокати депутата оскаржили це рішення.