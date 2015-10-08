Арештованого радикала Мосійчука привезли на обстеження в одну з київських клінік - джерело

Заарештованого народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука, який заявив про погіршення стану здоров’я, доправили на обстеження в київську клініку імені Шалімова.

Про це УНІАН повідомило джерело в Службі безпеки.

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За словами співрозмовника агентства, після сьогоднішнього судового засідання Мосійчука не доправили ні в слідчий ізолятор СБУ, ні в госпіталь СБУ. Його відвезли на обстеження в клініку імені Шалімова.

Як повідомляв УНІАН, Мосійчуку сьогодні викликали лікарів “швидкої” до Апеляційного суду, де розглядалася його скарга на запобіжний захід у вигляді арешту до 15 листопада.

За словами лідера Радикальної партії Олега Ляшка, Мосійчука буде доправлено до лікувального закладу для обстеження.

Він заявив, що у Мосійчука суттєво погіршилось здоров'я і перебувати під вартою для нього дуже небезпечно.

Адвокати Мосійчука заявили, що клопотатимуть, щоб депутата лікували в госпіталі СБУ.

Довідка УНІАН. 17 вересня Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука.

На засіданні ВР було продемонстровано відео за участю нібито Мосійчука, зняте прихованою камерою. На відео йшлося про можливість вирішення бізнесових питань за гроші.

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Через деякий час його затримали в будівлі ВР.

За інформацією ГПУ, Мосійчук підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п’ятьма статтями Кримінального кодексу.

18 вересня Печерський райсуд Києва виніс рішення про обрання Мосійчуку запобіжного заходу у вигляді взяття під варту до 15 листопада. Адвокати депутата оскаржили це рішення.