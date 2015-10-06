У Ляшка розглядають інші кандидатури в мери Києва замість заарештованого Мосійчука
Лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявляє, що його політична сила розгляне інші кандидатури на посаду мера Києва замість заарештованого народного депутата Ігоря Мосійчука.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання, чому була знята кандидатура Мосійчука.
Ляшко зазначив, що це було спільне рішення, і Мосійчук “має зосередитися на боротьбі за верховенство права, за права людини”.
На запитання, чи висуватиме Радикальна партія когось іншого, Ляшко зазначив, що вони з цього приводу ще не визначилися і розглядатимуть кандидатури.
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Як повідомляв УНІАН, Ляшко 29 вересня заявив, що Радикальна партія вирішила висунути в мери Києва Мосійчука.
Водночас 5 жовтня Мосійчук написав у Facebook, що вирішив відмовитися від участі у виборах мера Києва.
Довідка УНІАН. 17 вересня Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука.
Через деякий час його затримали в будівлі ВР.
За інформацією ГПУ, Мосійчук підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п’ятьма статтями Кримінального кодексу.
18 вересня Печерський райсуд Києва виніс рішення про обрання Мосійчуку запобіжного заходу у вигляді взяття під варту до 15 листопада 2015 року.