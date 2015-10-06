У Ляшка розглядають інші кандидатури в мери Києва замість заарештованого Мосійчука

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання, чому була знята кандидатура Мосійчука.

Ляшко зазначив, що це було спільне рішення, і Мосійчук “має зосередитися на боротьбі за верховенство права, за права людини”.

На запитання, чи висуватиме Радикальна партія когось іншого, Ляшко зазначив, що вони з цього приводу ще не визначилися і розглядатимуть кандидатури.

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Як повідомляв УНІАН, Ляшко 29 вересня заявив, що Радикальна партія вирішила висунути в мери Києва Мосійчука.

Водночас 5 жовтня Мосійчук написав у Facebook, що вирішив відмовитися від участі у виборах мера Києва.

Довідка УНІАН. 17 вересня Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука.

Через деякий час його затримали в будівлі ВР.

За інформацією ГПУ, Мосійчук підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п’ятьма статтями Кримінального кодексу.

18 вересня Печерський райсуд Києва виніс рішення про обрання Мосійчуку запобіжного заходу у вигляді взяття під варту до 15 листопада 2015 року.