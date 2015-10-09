Жебрівський закликає ввести війська в Комінтернове на Донеччині

16:47, 09 жовтня 2015
Суспільство
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Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський закликає ввести війська в Комінтернове.

Глава Донеччині призівает ввести военных в Коминтерново / УНИАН

Таку заяву він зробив в ефірі "5 каналу".

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"Комінтернове знаходиться у так званій сірій зоні, наших підрозділів в Комінтерновому немає… Я буду наполягати, щоб туди ввели військові підрозділи української армії або Національної гвардії, тому що це згідно з Мінськими домовленостями село, яке перебуває на території, контрольованій українською владою, і ми маємо забезпечити безпеку наших громадян", - сказав Павло Жебрівський.

Як повідомлялося, днями до Комінтернового вдерлися близько 200 бойовиків, пограбували кілька будинків і викрали дружину директора місцевої школи. Зараз вона перебуває в заручниках.

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