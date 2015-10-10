Матіос розповів, які підрозділи покинули Іловайськ без бою

Чому в серпні 2014 року до Іловайську першими зайшли батальйони Нацгвардії, завданням яких є зачистка міста після взяття його армією, а не ЗСУ, внаслідок чого в котлі виявилося величезна кількість людей, розповів головний військовий прокурор Анатолій Матіос в інтерв'ю "Дзеркало тижня".

"Міліцейські батальйони і добровольці були некеровані. У них накази віддавалися по телефону. За функціями вони дійсно призначені для зачистки та охорони громадського порядку після звільнення міста, але задум командирів цих батальйонів абсолютно не кореспондентував з задумами ЗСУ. Тому команд військового керівництва підрозділів міліції іноді не виконували. Для військового це - злочин, а для міліціонера - дисциплінарне стягнення з боку його керівника", - заявив Матіос.

За його словами, в той час взагалі воювали "збірні". "Це були військові, перемішані з добровольцями і міліцейськими підрозділами, які набиралися з еліти Майдану, а також інші люди, які хотіли бути героями або "солдатами удачі", - сказав Матіос.

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Він навів приклад батальйону "Шахтарськ", який "фактично щойно зайшов у Іловайськ, і вийшов з нього". "В Іловайську він не воював, а потім був розформований за мародерство в той період. Так само зайшов у Іловайськ, оцінив ситуацію і припинив участь у бойових діях батальйон "Азов". Все це є у свідченнях, і я буду готовий повністю їх озвучити після проведення повноцінної експертизи", - відзначив головний військовий прокурор.

Він також розповів, що на момент, коли 5-й батальйон "Прикарпаття" зі зброєю побіг з-під Іловайська, у всіх містах на їх шляху від місця дислокації і до Києва включно, військова прокуратура нарахувала лише 168 озброєних бійців, які б могли їх зупинити і розгорнути, або замінити їх на позиціях. "Тільки 168 замість 362 втекли. Це була авторемонтна рота, залишки не зрадили службовців "Беркута", "Сокола" і кілька десятків бійців Військової служби правопорядку. Зі стрілецькою зброєю. І це - лише один батальйон. Я поки що не буду говорити про інших, зокрема ЗСУ", - розповів Матіос.

Як повідомлялося, в кінці серпня 2014 року після запеклих боїв бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області.

Російські військові обстріляли коридор, по якому по домовленості повинні були виходити українські бійці.

Українські військові понесли значні втрати. За офіційними даними, загинули 366 українських військових отримали поранення 249, 128 взяті в полон і 158 зниклих безвісти. Разом з тим парламентська ТСК з розслідування трагедії оцінює загальні втрати українських військ у 1 тис. людей.

Крім того, сили АТО за час боїв під Іловайськом втратили військової техніки майже на 300 млн грн.

За інформацією військової прокуратури, загальна кількість бойовиків і військ РФ під час боїв під Иловайском перевищувала 16 тис. осіб.

14 серпня головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що для розслідування Іловайської трагедії та встановлення винних потрібно ще кілька місяців, щоб отримати загальну оцінку театру бойових дій періоду за червень - початок вересня 2014 року.