Росія приступила до формування чергового "гумконвою" для Донбасу

Про це заявили в прес-службі МНС Росії, повідомляє РІА "Новости".

"З Ногінського рятувального центру МНС Росії до Ростовської області вирушили понад 80 вантажних автомобілів, які увійдуть до складу чергової автомобільної колони з гуманітарною допомогою для жителів Донецької і Луганської областей", - сказав представник відомства. Вони перевозять близько 1 тисячі тонн гуманітарних вантажів.

В Донському рятувальному центрі МНС Росії до вантажівок з Ногінська приєднаються машини з інших регіонів.

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"Планується, що чергова, за рахунком 41-а колона МНС Росії доставить більше 1,1 тис. тонн гуманітарних вантажів, серед яких будуть продукти харчування, у тому числі крупи, сіль, чай, консерви, а також предмети першої необхідності, канцелярське приладдя, медикаменти і пожежне обладнання", - сказали в МНС.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня в Україну вторгся 40-й російський "гуманітарний конвой".

Представники української влади і спецслужб неодноразово заявляли, що під виглядом гуманітарних конвоїв" командування РФ доставляє російським солдатам і найманцям пально-мастильні матеріали, нову техніку, а також озброєння і боєприпаси, а вивозить тіла загиблих бойовиків.