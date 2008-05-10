Погода на 11-15 травня

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише у західних областях, а вдень і на сході та у Криму невеликі короткочасні дощі, окремі грози.

Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, у східній частині на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-4°, на узбережжі морів 5-10° тепла; вдень 13-18° тепла, на Закарпатті до 20°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

12-13 травня - мінлива хмарність. 12 травня без істотних опадів, лише у західній та східній частині місцями короткочасні дощі, грози. 13 травня короткочасні дощі, місцями грози (вночі у північних та центральних областях без істотних опадів). Вітер переважно північно-східний, 13 травня в Криму та Приазов`ї західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 15-20°, на Закарпатті 17-22°; у Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 4-9°.

14 травня - невеликі, вдень місцями помірні короткочасні дощі, окремі грози, лише вночі у східних областях, Криму та Приазов`ї, а вдень у західних, більшості північних областей без істотних опадів; температура вночі 5-11° тепла, вдень 14-20°.

15 травня в Україні переважно без опадів, лише у східних областях, а вночі і в Криму та Приазов`ї невеликі корткочасні дощі; температура знизиться вночі до 2-8°, у західних та північних областях на поверхні грунту місцями заморозки 0-2°, на півдні та сході суттєво не зміниться, вдень в Україні 12-18° тепла, в Криму та Закарпатті до 20°.

У Києві та області у неділю опади не очікуються. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі 5-7°, вдень 16-18°, по області вночі 3-8° тепла, вдень 13-18° тепла.

12-13 травня - мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише вдень 13 травня короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 15-20°.

14 травня - вночі та вранці невеликий короткочасний дощ, вдень без істотних опадів; температура вночі 5-10°, вдень 14-19°.

15 травня - без істотних опадів; температура вночі знизиться до 2-7° тепла, на поверхні грунту місцями заморозки 0-2°, вдень 12-17° тепла.