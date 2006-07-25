Як винищити хабарі

Асоціація платників податків у країнах Центральної та Східної Європи та центральної Азії радить Україні обрати європейський шлях боротьби з корупцією.

Відповідну ініціативу сьогодні на прес-конференції в УНІАН оприлюднила генеральний секретар асоціації Лариса АПАСОВА.

“Україні потрібно взяти на озброєння європейський досвід, коли малими кроками, проектами, без гучних заяв та участі посадових осіб можна досягти значних результатів у подолані корупції”, - сказав Л.АПАСОВ.

Вона зазначила, що питання корупції в Україні та шляхи боротьби з нею обговорювалось вчора на міжнародній конференції за участю експертів з України, Естонії, Латвії, Угорщини та Казахстану.

Л.АПАСОВА повідомила, що на конференції були напрацьовані рекомендації для українського суспільства та ЗМІ в галузі боротьби з корупцією.

Вона повідомила, що практика боротьби, пошуків винних, гучні справи самі по собі не можуть призвести до позитивних зрушень. На її переконання, відчутних результатів у подоланні корупції можна досягти лише шляхом запровадження практики малих цілей, співпраці з політичними партіями та громадськими організаціями.

“Ми хочемо розробити концепцію, яка наповнить Програму прозорих кроків реальним змістом, долучитися до якої зможе кожна громадська організація і будь-який громадянин. Зазначена програма передбачає запровадження механізмів прозорості і усіх сферах життя для запобігання корупції, яке значною мірою залежить від рівня обізнаності громадян”, - сказала Л.АПАСОВА.

Вона поінформувала, що для відповідної координації зусиль на базі Інтернет-сторінки Міжнародного комітету із захисту прав платників податків Центральної та Східної Європи та Центральної Азії taxpayers.net.ua буде створено електронний бюлетень, який буде формуватись інтерактивно всіма користувачами на зразок форуму. Відмінність полягатиме в тому, що формат спілкування даватиме змогу розміщувати не лише коментарі та обговорювати проблемні питання за темами, а й друкувати статті, фотоматеріали.