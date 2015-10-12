Порошенко на допрем'єрному показі фільму "Рейд": Країна має знати своїх справжніх героїв

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, глава держави нагадав про цей славетний і дуже важкий епізод війни та сказав, що цей рейд «назавжди увійде в підручники військової історії України». При цьому він зазначив, що в останні 50 років таких рейдів ніхто не робив і не вчили як їх робити. Це новий героїчний український здобуток, який зроблений справжніми українськими героями.

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Під час свого виступу президент запросив на сцену чотирьох Героїв України - безпосередніх учасників тих подій та головних героїв фільму: десантників Михайла Забродського, Сергія Собка, Олександра Пархума та Ігоря Герасименка.

«Україна пишається і довіряє своєму війську. Для мене велика честь, як для Верховного Головнокомандувача, бути на чолі цього війська. І дуже важливо, щоб наша країна знала своїх справжніх героїв: не фейсбучних чи розкручених політичними діячами, а справжніх – скромних, рішучих, талановитих, героїв, за якими бійці йдуть «у вогонь і воду". Уявіть собі – ідуть на смерть за Україну», - сказав глава держави.

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Президент також подякував авторському колективу за роботу та наголосив: «Дуже важливо, щоб таких фільмів було якомога більше - щоб народ почув правду про свою армію, солдат, офіцерів та генералів, і після цього не дав нікому паплюжити нашу армію. Бо я не знаю країни, де би на початку військової агресії, без зброї, без форми, без їжі, базуючись виключно на ентузіазмі волонтерів і власному героїчному дусі, давали по зубах російському агресору».

Президент також нагадав, що подібних героїчних рейдів українською армією було здійснено кілька під час подій на сході, але мало хто про це знає.

Глава держави привітав усіх присутніх зі святом Дня захисника України, яке Україна буде святкувати 14 жовтня, та нагадав історію запровадження цього свята: «Це свято має свої надзвичайно важливі історичні традиції – традиції, коли славетні українські лицарі – українське козацтво вважало своїм днем – Покрову Святої Богородиці», - сказав президент та додав: «І сьогодні, без Божої допомоги зробити те, що зробили Українські Збройні сили було б майже неможливо».