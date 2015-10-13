Унікальну мистецьку колекцію подаровано державі

Як повідомила прес-служба глави держави, завдяки шляхетному вчинку вдови колекціонера Валерії Вірської збірка картин, до якої належать твори К.Малевича, О.Богомазова, М.Бойчука, В. Пальмова, М.Примаченко, В.Єрмілова, відтепер стане складовою Музейного фонду України.

Шедеври, які неодноразово демонструвалися в музеях Нью-Йорка, Токіо, Москви, Единбурга, відтепер будуть експонуватися у Національному культурно-художньому та музейному комплексі «Мистецький Арсенал» і стануть доступними широкому загалу.

Порошенко зазначив, що сьогодні національна художня скарбниця збагатилася безцінною та унікальною колекцією, якій би могли позаздрити кращі музеї світу.

Президент вручив Вірській орден Княгині Ольги, відзначивши в Указі про нагородження її вагомий особистий внесок в культурно-освітній розвиток України, багаторічну сумлінну працю та високу професійну майстерність.

«Ця державна нагорода є символом вдячності всього Українського народу за безкорисливе та шляхетне служіння мистецтву та збагачення української культури», - наголосив глава держави.

«Україна пишається Вами. Своїм шляхетним вчинком Ви продовжили традицію українського меценатства, підтримки музеїв», - сказав Порошенко.

У свою чергу, Валерія Вірська подякувала президентові за нагороду і зазначила: «Іншого й не могло бути. Бо я тут народилася, пережила голод і війну. Нехай ці роботи живуть в українських музеях і нехай до них йдуть наші діти».

Президент висловив також пошану і вдячність її чоловікові Ігорю Диченку, який зумів зібрати, зберегти та передати на зберігання ці мистецькі шедеври в державний музей.

Довідка.

Ігор Диченко (19.12.1946 – 24. 05.2015) – мистецтвознавець, художник, колекціонер. Закінчив Київський художній інститут (1969 р.). Працював у Центральному Державному архіві музею літератури і мистецтва України, викладав історію мистецтва у Київському хореографічному училищі, з 1992 року працював у Музеї історії Києва. Організатор та учасник численних виставок та мистецьких акцій. У 1992 заснував Міжнародний благодійний фонд. Автор дослідницьких праць про творчість видатних українських художників.

Валерія Вірська (Котляр) (народилася 29 жовтня 1930 р.) − народна артистка УРСР, артистка балету, викладач та балетмейстер, викладач Київського Національного університету культури та мистецтв, кавалер ордену «За заслуги» ІІІ ступеню.