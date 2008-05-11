Сьогодні в Україні святкують День Матері

Сьогодні, 11 травня, в Україні відзначають День Матері.

Святкування Дня Матері в Україні запроваджено в 1999 році указом президента. Відзначається свято кожної другої неділі травня.

У Києві з цієї нагоди затверджено заходи з відзначення Дня матері та Міжнародного дня сім`ї. Зокрема, 13 травня 2008 року о 12.00 у Колонній залі Київської міської державної адміністрації відбудеться нагородження відзнаками Київського міського голови активу столиці з нагоди Дня Матері та Міжнародного дня сім`ї. О 16.00 у Колонній залі КМДА буде проведено соціальну акцію «Рука милосердя» для дітей-сиріт, які повернулися з навчальних закладів і отримали квартири від Київського міського голови, та дітей-сиріт, які знаходяться під патронатом Благодійного фонду «Струмок».

15 травня 2007 року о 16.00 в Київському академічному театрі оперети розпочнеться загальноміський захід з переглядом святкової вистави.

19 травня 2008 року о 15.00 у Київській міській державній адміністрації відбудеться зустріч керівництва міста з матерями солдатів, загиблих при виконанні обов`язків строкової військової служби.

20 травня 2008 року о 15.00 в Українському центрі гендерної освіти Національного технічного університету України «КПІ» з ініціативи міської громадської організації «Жінки в науці» буде презентовано книгу «Жіночий університет святої Ольги: Історія Київських вищих жіночий курсів».

21 травня 2008 року о 16.00 в Колонній залі Київської міської державної адміністрації буде проведено соціальну акцію «Від серця до серця» з нагоди 15-річчя заснування Київського об`єднання Спілки Самаритян України.

Реалізація цих заходів сприятиме поглибленню національних традицій, підвищенню соціального статусу жінок, забезпеченню рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.