У МЗС Латвії прокоментував закриття у Ризі виставки "Люди Майдану"

Про це заявив прес-секретар МЗС Раймонд Янсонс, повідомляє видання "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Він пояснив, що на думку МЗС виставка відображає події, що відбулися в Києві у 2014 році, а рішення столичної влади позбавляє жителів Латвії та Риги, а також їх гостей можливості отримати уявлення про події в столиці України.

"Визнаючи компетенцію Ризької думи в даному питанні, МЗС висловлює жаль, що рішення про припинення дії дозволу для організаторів виставки було прийнято поспішно, без оцінки всіх обставин справи", - сказав Янсонс.

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Раніше повідомлялося, що виконавчий директор Риги Юріс Радзевич розпорядився заморозити виданий раніше дозвіл на проведення у столиці виставки "Люди Майдану".

Як повідомлялося, минулого тижня в Ризі російськомовні вандали зруйнували частину виставки "Люди Майдану", розташовану поблизу будівлі уряду Латвії. Виставка тоді перебувала на стадії монтажу, і зловмисники знищили одну з конструкцій, на якій розміщувалися фотографії, порвали самі роботи та червоно-чорний прапор УПА.

Двох вандалів затримали і порушили проти них справу за фактом хуліганства.

Після офіційного відкриття виставки на ній була низка інцидентів, зокрема, був затриманий проросійський активіст, який хотів пошкодити один з експонатів.

Зокрема в ніч на неділю виставку було повністю знищено.

На виставці "Люди Майдану" представлено більше ста робіт.