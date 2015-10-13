"1+1 медіа" та ГО "Телекритика" припиняють співпрацю

12 жовтня 2015 року на загальних зборах акціонерів було переобрано директора ТОВ «Телекритика». Замість Наталії Лигачової ним став Братаніч Юрій. Керівником проектів було призначено Антона Онуфрієнка. Раніше Антон очолював відділ Бізнес в газеті "Комерсантъ", працював в журналі "Новое Время", а також запускав інтернет-журнал про міську культуру БЖ.

«1+1 медіа» та проект «Телекритика» пройшли складний шлях продовж кількох років, разом пережили непрості часи правління Януковича і задоволені, що змогли бути корисними один одному. На цьому етапі команда Наталії Лигачової вважає за потрібне розвивати новий проект, а «1+1 медіа» зосередиться на перезапуску проектів Дуся та ТК», – зазначив генеральний директор «1+1 медіа» Олександр Ткаченко.

«Проект «Телекритика» було створено мною у 2001 році за підтримки західних донорів. Наприкінці 2006 року, коли виникли проблеми з подальшим розвитком порталу за наявним на той час грантовим фінансуванням, нашу команду підтримали представники українського приватного бізнесу. Ми вдячні групі «1+1 медіа» за роки співпраці. Наразі команда Громадської організації «Телекритика» продовжить розвивати сайт «MediaSapiens” та почне розробляти нові проекти, присвячені аналізу і критиці медіа», – сказала Наталія Лигачова.

Портал «Телекритика» команда Наталії Лигачової залишить 30 жовтня 2015 року. Після цього проект «Телекритика» буде призупинено з метою подальшого перезапуску, а проект «Дуся» продовжить функціонування в теперішньому вигляді. Ці процеси будуть відбуватися вже з новою командою та керівництвом.

«1+1 медіа» оновлену концепцію порталу «Телекритика» презентує в грудні 2015 року.

Презентація нових проектів на чолі з Наталею Лигачовою від ГО «Телекритика» відбудеться у січні 2016 року.