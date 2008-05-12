Комуністи кажуть, що назбирали 100 тис. підписів проти виведення ЧФ РФ

У Криму зібрано понад 100 тисяч підписів за безстрокове базування Чорноморського флоту Росії в Севастополі, заявляють організатори акції – кримські комуністи.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кримського республіканського комітету Комуністичної партії України.

«Кримськими комуністами і антифашистами зібрано понад 100 тисяч підписів», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня на традиційній партизанській маївці в Криму перший секретар Кримського республіканського комітету Компартії України, народний депутат України Леонід ГРАЧ заявив про намір почати збір підписів за те, щоб Чорноморський флот Росії «навіки залишався» в Севастополі. 5 травня було оголошено про офіційний початок збору підписів.

Низка депутатів з блоку «Наша Україна – Народна Самооборона» заявили, що цей збір підписів не матиме ніякої юридичної сили.