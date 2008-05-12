У Вінниці демонструватимуть ”Французький погляд в Україну”

У Вінниці з 16 по 23 травня працюватиме фотовиставка "Французький погляд в Україну".

Як передає кореспондент УНІАН, виставка француза українського походження Кирила ГОРІШНОГО відбуватиметься за підтримки Французького культурного центру в Україні та буде представлена у Вінницькому обласному художньому музеї.

К.ГОРІШНИЙ жив та працював у Парижі, Нью-Йорку, Москві, в Канаді та на Карибських островах. У 2001 році він переїхав в Україну.

Фотохудожник у своїх творах намагається збагнути душу українського народу і робить це з глибоким і зрілим поглядом. К.ГОРІШНИЙ подорожує по колишньому Радянському Союзу, сприймаючи його оком документаліста, і через свої фотографії відбиває сучасний період молодих держав.

Він співпрацює з міжнародною пресою та регулярно виставляє свої роботи у відомих галереях Парижа, Ліона, Києва, Одеси, Торонто, Стокгольма та Берліна.

Урочисте відкриття виставки відбудеться 16 травня о 15.30.