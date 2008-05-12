Україні радять відкрити посольство футбольних фанів

Австрія радить Україні до Євро-2012 відкрити посольство футбольних фанів, яке буде організовувати заїзд закордонних уболівальників та перейматиметься їхнім дозвіллям. Про це сказав на Дні Європи у Києві посол Австрійської Республіки в Україні Маркус Вукетіч.

Посольство фанів діятиме цього року в Австрії, під час проведення Євро-2008. Посол Вукетіч каже, що австрійці переконалися – не все залежить від грошей та інвестицій. Надзвичайно важливу роль у проведенні європейського футбольного чемпіонату відіграє логістика, вдала організація заходу, а також безпека. «Аби контролювати потенційно небезпечні ситуації, ми організували посольство фанів. Його представники зустрічають уболівальників в аеропортах, на автостанціях. Вони знають різні мови і допомагатимуть їм», - зауважив посол Австрійської республіки в Україні Маркус Вукетіч. Він також розповів, що на допомогу Австрії приїдуть додаткові загони поліції з інших країн, аби убезпечити людей від сутичок. Посол Польщі в Україні Яцек Ключковскі вважає, що українській стороні слід насамперед подумати про законодавчий бік проведення Євро-2012. «За таких величезних інвестицій, пов’язаних з європейською першістю, дуже важливо мати принцип державного і приватного партнерства», - підкреслив Ключковскі і додав, що в Польщі законодавці зараз наполегливо працюють над цим.

Німецька хвиля