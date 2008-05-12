Ціни на газ для населення піднімуть. Але не зараз

Подорожчання газу для населення, яке повинне було відбутися ще 1 травня, не відбулося навіть 8 травня, коли на засіданні Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) повинні були затвердити підвищення роздрібних цін на газ для населення, заплановане Кабміном, пише газета "Сегодня".

Засідання Нацкомісії відбулося, але питання подорожчання газу навіть не розглядали, відзначає видання. "У порядку денному засідання Комісії на 8 травня питання про подорожчання газу не було. Наскільки мені відомо, причини суто технічні - питання просто не готове до розгляду", - заявила заступник голови прес-служби НКРЕ Олена Слободянюк. За її словами, газ неодмінно подорожчає на обіцяних 3-5%, як тільки все буде готово. Точної дати поки немає, але швидше за все це відбудеться до кінця місяця. Єдина утіха, що газ дорожчатиме заднім числом. Тобто, нам не доведеться, наприклад, в червні заплатити різницю ще і за травень. "Виключено. Ніхто не збільшуватиме відсоток підвищення тарифів умовно з 3% до 6%", - заявив керівник прес-служби НАК "Нафтогаз України" Валентин Землянський.

На думку директора енергетичних програм центру ім. Разумкова Володимира Саприкіна, подорожчання газу для населення - питання одного-двох тижнів. "Попереду ще більше половини травня, ціни підняти встигнуть. Подорожчання це цілком обгрунтоване, і зробити це треба було ще минулого року. Просто потрібно супроводжувати це збільшенням адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення", - каже Саприкін.

Як повідомлялося, уряд Юлії Тимошенко постановою від 9 квітня рекомендував з 1 травня щомісячне підвищення цін на 3% для тих, хто спалює в рік менше 2500 куб. м і на 5% — для тих, хто спалює більше 12 000 куб. м. Найбільш відчутним стане підвищення для власників приватних будинків, у яких на обігрів будинку може піти якраз близько 12 тис. кубометрів на рік, а то і більше. До кінця року газ стане для них майже на чверть дорожчим.

Також газ подорожчає і для підприємств теплокомуненерго, що приведе, за розрахунками комунальників, до зростання тарифів на опалювання і гарячу воду до кінця року мінімум на 15%