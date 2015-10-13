У Краматорську вивчать досвід Литви у євроінтеграції

У Краматорську заплановано проведення "круглого столу" "Євроінтеграція як інструмент ефективного розвитку місцевого самоврядування: досвід Литви у реаліях Донбасу".

В якості основного спікера виступить віце-президент Комітету регіонів ЄС, член робочої групи по Україні Арнольдас Абрамавичюс, який розповість про досвід Литви у реформуванні органів місцевого самоврядування, повідомляє 6264.com.ua. Читайте такожУ Краматорську відкрився Центр допомоги і підтримки учасників АТО Запрошені представники посольства Литви в Україні, Донецької ОДА, органів місцевого самоврядування Донеччини. Захід намічено на 27 жовтня.

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