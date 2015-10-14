Україна нарешті почала отримувати оборонну зброю від інших держав - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час участі у відкритті виставки військової техніки "Сила нескорених" (Михайлівська площа) у Києві.

"Нам не потрібні іноземні солдати. Українці мають достатньо військової майстерності та сили духу, щоби захистити свою землю від окупантів. Але ми вдячні за оборонну нелетальну зброю, яку нарешті ми почали отримувати", - зазначив Порошенко.

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Президент зазначив, що на виставці, зокрема, представлені зразки військової техніки українського і не тільки військового виробництва.

"Сьогодні на цій виставці ви зможете побачити зразки військової техніки українського і не тільки українського військового виробництва. Тут є техніка, яка передана нам нашими союзниками і партнерами", - сказав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 жовтня, Україна вперше відзначає День захисника.

Згідно з указом президента Порошенка, з 2015 року 14 жовтня є державним святом і вихідним днем.