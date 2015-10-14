Православний захисник Батьківщини завжди повинен залишатися християнином – керуючий справами УПЦ

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, про це сказав керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич) 14 жовтня, в день свята Покрови Пресвятої Богородиці та в день захисника України.

«Небесні сили здатні захистити нас від скорбот і напастей, ворогів видимих і невидимих. Навіть якщо наші недруги сильніші за нас, і коли здається, що горе занадто близько і його не минути. Адже те, що неможливо людині, можливо Богу. І наше велике благо в тому, що у нас є старанна заступниця – Пресвята Богородиця, світлий Покрив якої оберігає від усякого зла», – зазначив митрополит Антоній.

За його словами, особливе значення, яке мало свято Покрови в історії українського козацтва, і те, що тепер з цим святом пов'язаний День захисника України, говорить про засадничу роль православ'я в українській історії.

«Останні півтора року стали серйозним викликом для тих, хто покликаний захищати нашу країну. Досить складно пройти це випробування без віри в Бога та Його допомогу. Важливо пам'ятати, що захисник Батьківщини завжди повинен залишатися християнином», – підкреслив керуючий справами УПЦ.

При цьому митрополит Антоній звернув увагу на те, що історія свята Покрови Богородиці нагадує нам про те, що людські сили обмежені і нерідко їх недостатньо, щоб захиститися від тих чи інших негараздів, якщо не покладатися на милість Божу.

«Коли на початку Х століття Константинополь обклали варвари, а візантійська армія не встигла повернутися до того часу з походу, людям залишалося сподіватися лише на захист від Бога. Чудесним чином Божа Матір допомогла врятуватися народу, і це стало свідченням того, що немає нічого надійнішого, ніж покладатися на Небесну допомогу», – зазначив митрополит Антоній.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, з благословення Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія, сьогодні у всіх храмах та монастирях єпархій УПЦ звершуються молебні за живих та панахиди за померлих захисників України.