Росія відправляє на Донбас черговий "гумконвой"

Про це повідомляє прес-служба МНС Росії.

"В Ростовській області завершилося формування 41 колони МНС Росії з гуманітарною допомогою для жителів Донецької і Луганської областей. Її вихід з Донського рятувального центру МНС Росії відбудеться вранці 15 жовтня 2015 року", - повідомили в повідомленні.

Зазначається, що всього на тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей відправляться понад 100 автомобілів, завантажених гуманітарною допомогою загальною вагою понад 1100 тонн.

Читайте такожРосія планує відправляти "гумконвой" на Донбас щотижня

"Основну масу вантажу складають продукти харчування (консерви, крупи, чай, сіль), предмети першої необхідності, канцелярське приладдя, пожежне обладнання і медикаменти", - зазначили в МНС.

Раніше УНІАН повідомляв, що вантажні автомобілі МНС з так званою "гуманітарною допомогою" для Донбасу відправилися з підмосковного Ногінська в Ростовську область, де формують 41-ю автоколону.