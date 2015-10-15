Порошенко підвищив у званні Полторака і Муженка

Про це йдеться в тексті указу, опублікованого на офіційному сайті глави держави.

"Присвоїти військове звання генерала армії України: Муженку Віктору Миколайовичу - начальнику генерального штабу - головнокомандувачу Збройних сил України; Полтораку Степану Тимофійовичу - міністру оборони України", - йдеться в документі.

Також Порошенко присвоїв звання віце-адмірала головного військового експерта головної інспекції Міноборони України Олегу Кузьменко і звання генерал-лейтенанта начальнику Головного управління персоналу генштабу ЗСУ Ігор Воронченко.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони Степан Полторак звільнив за пияцтво генерала і полковника.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня в Україні вперше відзначався День захисника України. Цього року він проходив під гаслом "Сила нескорених". У зв'язку з цим у різних містах країни проходили урочисті заходи. Так, у Києві на Михайлівській площі провели "Марш героїв", у Кіровограді - мітинг, у Дніпропетровську пройшов марш захисників.