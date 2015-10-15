Чергова "гуманітарна" колона МНС РФ вторглася на окупований Донбас

Про це повідомляє прес-служба міністерства надзвичайних ситуацій Росії.

"На пунктах пропуску "Донецьк" і "Матвєєв-Курган", гуманітарний вантаж пройшов митне оформлення в суворій відповідності міжнародному законодавству", - запевнили представники російського відомства.

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Підкреслюється, що всі заходи на пунктах пропуску здійснювались у присутності представників митної та прикордонної служб України, а також спостерігачів місії ОБСЄ.

"Автомобілі МНС Росії в'їжджали на контрольно-пропускний пункт з відкритим заднім пологом кузова. Перевірці піддалися не тільки техніка, а й супровідні документи на гуманітарний вантаж. На вимогу розкривалися коробки з продуктами для представлення вмісту", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в цьому "гумконвої" більше 100 автомобілів з нібито гуманітарним вантажем загальною масою понад 1100 тонн. У РФ запевняють, що це продовольство і медикаменти.