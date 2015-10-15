Прем'єр-міністр Австралії: Ми не дозволимо Росії знущатися над нами

Про це повідомляє ABC.

Слова глави уряду стали реакцією на звіт з катастрофи Boeing над Донбасом, який напередодні оприлюднив нідерландський Радбез. У звіті не назвали винних, втім, відзначили, що лайнер потрапила ракета із зенітно-ракетного комплексу "Бук".

Прем'єр-міністра Австралії обурив саботаж Росією спроби створення міжнародного трибуналу для встановлення винних у катастрофі рейсу MH17, однак він пообіцяв не зупинятися у досягненні справедливості: "Ми засуджуємо рішення Росії блокувати в Раді безпеки ООН рішення про створення міжнародного трибуналу з катастрофи Boeing над Донбасом. Незважаючи на це, спільне розслідування Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України продовжиться".

"Ми не дозволимо Росії знущатися над нами. Австралія і всі інші країни, які поділяють нашу скорботу, зроблять все можливе для того, щоб знайти винних і покарати їх", - запевнив Тернбулл.

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Як повідомляв УНІАН, Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня оприлюднила звіт про причини катастрофи літака «Малайзійських авіаліній» МН17 в липні 2014 року на Донбасі.

Встановлено, що літак був збитий ракетою Бук».

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Зокрема, згідно зі звітом, авіакатастрофа сталася через детонацію боєголовки типу 9N314M, яку випустили із зенітно-ракетного комплексу "Бук" на сході України.

За словами голови Радбезу Нідерландів, внаслідок вибуху передня частина літака була зруйнована, а літак розламався в повітрі.

Він констатував, що троє членів екіпажу в кабіні, загинули на місці.

Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур, розбився 17 липня 2014 року в Донецькій області.

Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.