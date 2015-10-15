З моменту анексії Криму українські військові здійснили понад 20 тисяч злочинів – Матіос

Про це розповів Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос в інтерв'ю "Новому часу".

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"Основні з цих злочинів — це різні види ухилення від військової служби. Дезертирство, невиконання наказів і т. д. Більше 20 тисяч. Велика їх частина — це злочини військових, які залишилися на території Криму", - повідомив Анатолій Матіос.

"У 80% випадках цих проваджень виконані всі слідчі дії, людям оголошені підозри, і направлені документи в розшук. Якщо їх зможуть заарештувати, то ті, хто перейшов служити в російську армію, отримають найжорсткіші покарання. Від 5 до 12 років. У військових злочинів строків давності не існує. Якщо людина перебуває в розшуку, то всі його дані направлені в Прикордонну службу. Їх можуть затримати при будь-якій спробі в'їзду в Україну. У тому числі, і при перетині лінії розмежування з окупованою територією Криму. Вони змінили долю не тільки свою, але і своїх рідних, коли зрадили Батьківщину. Крим все одно повернеться в Україну раніше або пізніше. Це точно відбудеться", - підсумував військовий прокурор.

Додамо, раніше Анатолій Матіос повідомив про те, що за час АТО було відкрито близько 16 тисяч кримінальних проваджень за фактами дезертирства.

Повний текст інтерв'ю Анатолія Аатіоса читайте у випуску журналу "Новое время" 16 жовтня.