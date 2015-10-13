Військова прокуратура нарахувала понад 16 тисяч дезертирів

Про це повідомив в ефірі радіо "Свобода" головний військовий прокурор Анатолій Матіос. "Це не є критична маса, але цих фактів є тисячі. Фактично, якщо 16 тис. проваджень, то це уже 16 тис. дезертирів. Крім того, є ті зрадники, які зрадили Україну і залишилися на анексованій території Криму – це і військові, і прикордонники, МНС, міліціонери. І СБУ – близько 1700 чоловік", – розповів Анатолій Матіос.

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При цьому посадовець підкреслив, що не вітає озвучення даних щодо кількості дезертирів. На його думку, це "підриває обороноздатність і патріотичний дух іншого населення".

У квітні цього року за даними Анатолія Матіоса, за статтею "дезертирство" проходило 8652 військовослужбовців. Тоді, за його словами, загалом були ухвалені процесуальні рішення стосовно 11524 військовослужбовців, які вчинили самовільне залишення військової частини, дезертирство або ухилення від військової служби.