Затриманих російських ГРУшників Александрова та Єрофєєва перевели до СІЗО - адвокат

Про це ТСН повідомив адвокат Олександрова Костянтин Кравчук.

Захисник наголосив, що його клієнт поки не може самостійно пересуватися, а причини переведення росіян до СІЗО Кравчуку в СБУ не повідомили.

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Нагадаємо, 16 травня сили АТО затримали в Луганській області двох російських військовослужбовців - Александрова і Єрофєєва. Вони перебували у військовому госпіталі в Києві. Обидва заарештовані Шевченківським райсудом Києва до 19 липня. Як відомо, російська сторона не надала своїм громадянам адвокатів, тому їх захищають українські.