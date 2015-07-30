Затриманих російських ГРУшників Александрова та Єрофєєва перевели до СІЗО - адвокат
09:54, 30 липня 2015Суспільство
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Російських спецпризначенців, затриманих у травні, Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва перевели з госпіталю до СІЗО.
Александров та Єрофєєв / facebook.com/markian.lubkivskyi
Про це ТСН повідомив адвокат Олександрова Костянтин Кравчук.
Захисник наголосив, що його клієнт поки не може самостійно пересуватися, а причини переведення росіян до СІЗО Кравчуку в СБУ не повідомили.
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Нагадаємо, 16 травня сили АТО затримали в Луганській області двох російських військовослужбовців - Александрова і Єрофєєва. Вони перебували у військовому госпіталі в Києві. Обидва заарештовані Шевченківським райсудом Києва до 19 липня. Як відомо, російська сторона не надала своїм громадянам адвокатів, тому їх захищають українські.
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