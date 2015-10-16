Росія не поспішає виділяти кошти на пенсії для жителів окупованих районів Луганщини - штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«В селі Артемово Донецької області військовослужбовці Цивільно-військового співробітництва разом з волонтерами вивчали соціально-побутові проблеми місцевого населення. В першу чергу допомога у будівельних матеріалах надаватиметься тим, чиє житло найбільше постраждало від обстрілів. Шифер, вікна та інші побутові матеріали, а також продовольчі набори, грошову матеріальну допомогу на закупівлю медичних препаратів надасть один з австрійських фондів», - йдеться у повідомленні.

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Водночас, як зазначають в штабі АТО, на території тимчасово окупованих районів Луганської області фіксується погіршення соціально-економічної ситуації, яке викликане затягуванням виділення коштів на пенсійне забезпечення населення. Зокрема, станом на 13.10.2015 фінансування пенсій за жовтень в окупованих районах ще не розпочато у зв’язку із ненадходженням коштів з Росії.