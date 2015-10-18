Постраждалі пасажири катера "Іволга" розповіли подробиці трагедії

Постраждалі пасажири катера "Іволга" у лікарні розповіли журналістам що сталося на воді, повідомляє ТСН.uа.

"Ми незрозумілим чином перекинулися. Був великий шторм, ми вже поверталися до порту і він просто перекинувся", - розповідає один з потерпілих.

Інший чоловік, якому вдалося врятуватися, розповів, що людей, які намагалися чіплятися за перевернутий корпус судна, просто змивало хвилями.

"Хвиля збільшилася, бічний удар і вона перевернула все. Пузом догори сплив. Як могли дерлися вгору, але з корпусу почало змивати, хвилі збільшилися і кого куди порозкидувало", - розповідає один з потерпілих.

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Як повідомляв УНІАН, аварія катера "Іволга" сталася 17 жовтня близько 15:30 у Затоці Одеської області. За даними Міністерства інфраструктури загинули 14 з 36 пасажирів. Всі загиблі опізнані.

Причиною аварії судна можуть виявитися шторм і перевантаженість судна. Капітана затонулого в Затоці катера затримано. За фактом аварії порушено кримінальну справу.

18 жовтня в Одеській області оголошено траурним днем.