В Угорщині заарештували 18 митників за допомогу контрабандистам із Закарпаття (фото, відео)
30 липня головний слідчий Генеральної прокуратури Угорщини Ролланд Валтнер повідомив, що через факти хабарництва, а також порушення службових повноважень та інші злочини взято під варту 21 підозрюваного - 18 митних податківців та трьох цивільних.
Більшість з них підозрюють у сприянні потрапляння контрабанди через українсько-угорський кордон, передає Мукачево.net.
Загалом слідчі прокуратури регіонального відділення у Дебрецені провели за останній час 25 рейдів.
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Зокрема, лише під час розслідування на КПП "Захонь-Чоп" виявлено кількох митників, які свідомо надавали допомогу контрабандистам і не заявляли про приховані сигарети українського походження у автомобілях, що слідували через кордон.
"Податкова інспекція NAV наразі працює в тісному контакті зі слідчими органами, згідно із адміністративними нормами - і ми ставимо за мету перевірити не лише податківців", - додав Валтнер.