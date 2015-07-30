В Угорщині заарештували 18 митників за допомогу контрабандистам із Закарпаття (фото, відео)

Більшість з них підозрюють у сприянні потрапляння контрабанди через українсько-угорський кордон, передає Мукачево.net.

Загалом слідчі прокуратури регіонального відділення у Дебрецені провели за останній час 25 рейдів.

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Зокрема, лише під час розслідування на КПП "Захонь-Чоп" виявлено кількох митників, які свідомо надавали допомогу контрабандистам і не заявляли про приховані сигарети українського походження у автомобілях, що слідували через кордон.

"Податкова інспекція NAV наразі працює в тісному контакті зі слідчими органами, згідно із адміністративними нормами - і ми ставимо за мету перевірити не лише податківців", - додав Валтнер.