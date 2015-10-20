Краматорськ залишиться без гарячої води до кінця опалювального сезону через "відсутність тарифів"
Сьогодні зранку на апаратній нараді виконкому керівники теплопостачальних підприємств Краматорська відзвітували про процес запуску опалювального сезону в місті.
Стало відомо, що в найближчому майбутньому централізованого постачання гарячої води в Краматорську не буде, передає Kramatorsk.info.
Причиною такої ситуації стала відсутність тарифів, право на визначення яких належить Національній комісії з регулювання у сфері енергетики (НКРЕ).
Читайте такожПереселенців у Краматорську кличуть на тренінг "Швейна майстерня"
При цьому наголошується, що і ТЕЦ, і КРМТС, і "Тепломережа" готові подавати гарячу воду, але як за неї платити - не ясно. Тому цього виду послуг у місті не передбачається до закінчення опалювального сезону.
Крім того, у цілому запуск теплопостачання в Краматорську йде за графіком. На ранок вівторка через аварію без тепла залишилися 3 дитсадки та 2 школи, причина - пориви трубопроводів. До кінця сьогоднішнього дня будівлі обіцяли підключити до тепла.
Раніше УНІАН повідомляв, що 16 жовтня в Краматорську Донецької області стартував опалювальний сезон житлового фонду.