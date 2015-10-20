Майже по всій Україні вночі та завтра вранці пройдуть сильні дощі

Вночі та завтра вранці в Україні, крім східної частини, місцями очікуються сильні дощі.

Як повідомляє гідрометцентр, також завтра на сході та півдні країни очікуються окремі пориви вітру 15-20 м/с.

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Своєю чергою Державтоінспекція закликає водіїв у зв’язку з погіршенням погоди бути особливо уважними та обережними, під час руху неухильно дотримуватися вимог Правил дорожнього руху.

Також в ДАІ радять водіям під час поїздок в умовах недостатньої видимості (сильні дощі, тумани тощо) рухатися з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями, користуватися пасками безпеки, дотримуватись безпечної дистанції, не перевищувати швидкість.