В Україні оголосили штормове попередження

Про це у середу повідомив Укргідрометцентр.

Зазначається, що 21 жовтня на сході та півдні країни місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Крім того, в Україні, крім східної частини, очікуються місцями сильні дощі.

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У свою чергу ДАІ радить водіям бути особливо уважними та обережними, під час руху неухильно дотримуватися вимог правил дорожнього руху.

"Варто також відмовитися від ризикованих маневрувань, які при складних погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій", - наголосили у Державтоінспекції.