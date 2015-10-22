Рада коаліції попросила ЦВК передрукувати бюлетені для Маріуполя і Тернополя

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк сказав під час брифінгу за підсумками засідання Ради коаліції.

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"В окремих містах країни відбувається підробка виборчих документів. Зокрема, вона зафіксована у Маріуполі разом з цинічним розпуском та викиданням членів Маріупольської ТВК, які представляють демократичні сили", - сказав депутат.

Він також нагадав, що у Тернополі відбулася "груба підробка і друк зайвих бюлетенів, що було зафіксовано і відповідно відкрито кримінальну справу".

"Сьогодні Рада коаліції зібралась і прийняла рішення звернутись до ЦВК і це зробила. Для того, щоб у цих двох містах - Маріуполі і Тернополі - передрукувати бюлетені, які на сьогоднішній день втратили свою цінність", - повідомив Березюк.

Так, депутати просять від ЦВК миттєво відреагувати на їхнє звернення і ухвалити відповідне рішення.

"Це ще технічно можливо зробити", - додав парламентарій.

Крім того, додав він, Рада коаліції звертається до Міністерства внутрішніх справ щодо необхідності негайного проведення розслідувань з даного питання, а також щодо необхідності проведення арештів людей, які причетні до підробки виборчих документів та неконтрольованості друку бюлетенів.

Крім того, Березюк зазначив, що на засіданні Ради коаліції був присутній представник ЦВК Андрій Магера, а також заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

"Вони були на цій Раді коаліції, доповіли, почули. І зараз направляються у ЦВК для того, щоб ухвалити якнайшвидше рішення ЦВК", - сказав депутат і додав, що у разі якщо ЦВК "матиме труднощі у прийнятті рішення", то "ми згодні бути присутні на засіданні ЦВК і допомогти ЦВК як організатори політичного процесу, партії коаліції, ухвалити якісні рішення, які б захистили вибір людей".

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня фракція "Самопоміч» у Верховній Раді України ініціювала проведення засідання Ради коаліції для обговорення фактів "грубого порушення виборчого процесу".

20 жовтня у видавництві "Терно-граф" виявлено тисячі необлікованих бюлетенів для голосування на місцевих виборах, хоча офіційно усі бюлетені були передані у ТВК ще 16 жовтня.