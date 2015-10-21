Голосувати на місцевих виборах збираються 74% українців – опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Київським міжнародним інститутом соціології, оприлюднені сьогодні на прес-конференції.

Так, 46,6% респондентів відповіли, що прийдуть на вибори обов'язково, 27,5% відповіли, що прийдуть "швидше за все".

Читайте такожП'ятірка лідерів на виборах до Київради: "Солідарність", "Батьківщина", "Самопоміч", УКРОП, "Рух за реформи"

Разом з тим 10,2% опитаних сказали, що "швидше за все" не будуть брати участі у виборах, "точно ні" - 10,4%. Вагалися з відповіддю 5,3% виборців.

Як показало опитування, найвищою може бути явка в Західному регіоні (52% відповіли, що обов'язково прийдуть, ще 32% - "скоріше за все"), найнижчою може бути явка на Донбасі (відповідно, 31% і 21%).

Читайте такожПопулярність "Батьківщини" на місцевих виборах наближається до БПП - опитування

Загальнонаціональне опитування громадської думки було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" і КМІС з 8 по 20 жовтня 2015 року. Опитування проводилося в 110 населених пунктах у всіх областях України, крім АР Крим і територій Луганської та Донецької областей, які не контролюються Україною. Всього опитано 2040 респондентів за квотною вибіркою, репрезентативною за такими параметрами, як стать, вік, регіон і тип населеного пункту. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.