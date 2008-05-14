Пожежа біля Секретаріату Президента (фоторепортаж)

Майже 100 пожежників більше двох годин гасили пожежу у відселеному будинку в центрі столиці.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України в місті Києві, сьогодні, 14 травня, близько 18.00 в самому центрі міста на вул. Лютеранській, 32,а (неподалік від Секретаріату Президента України) загорівся відселений будинок. До чергової частини повідомлення про займання надійшло о 18.01. Вже о 18.04 на місце пожежі прибули перші рятувальники. Вогнем були охоплені два останніх поверхи шестиповерхової відселеної будівлі. Виникла реальна загроза розповсюдження полум’я на дах та сусідні, прибудовані впритул житлові будинки. Враховуючи складну ситуацію, пожежі було присвоєно підвищений ранг «Пожежа №2» і до місця буди направлені додаткові сили та засоби МНС столиці.

Пожежа виявилася надскладною. Найпершим та найголовнішим завданням для рятувальників стало недопущення поширення вогню на два житлові будинки. Гасіння пожежі ускладнювалось малим тиском у міській водопровідній мережі, який становив лише 2 атмосфери, при необхідних чотирьох. Тим часом, пожежа поширилась на дах і загалом охопила близько 2000 квадратних метрів. Тому гасили вогонь відразу в декількох напрямках, беручи його у водяне кільце. Тут також існували проблеми. Спецтехніка, яка була так необхідна і прямувала майже зі всіх районів міста, не встигала, адже пожежа сталася у час пік, коли на вулицях Києва утворились численні пробки. Вісім автомобілів пожежної та рятувальної техніки, що прямували на допомогу, опинилися в автомобільних заторах.

Лише о 19.17 вдалося зупинити подальше поширення вогню та локалізувати пожежу. На щастя, полум’я не дісталося житлових будинків, пожежники фактично врятували їх. Повністю пожежа була ліквідована о 19.47. У гасінні брали участь близько 100 чоловік особового складу Головного управління МНС України в місті Києві з 10 пожежно-рятувальних частин із залученням 18 автомобілів пожежної та спеціальної техніки.

Внаслідок пожежі пошкоджено вогнем п’ятий та шостий поверхи будинку, а також дах будинку.

Зі слів місцевих жителів, в цьому будинку не один раз помічали осіб без певного місця проживання і будинок горів не один раз і саме за вини бомжів. У квітні 2006 року під час пожежі загинув її винуватець - чоловік без певного місця проживання, а в останній раз гасили там вогонь у лютому 2007 року.

За попередніми висновками фахівців, причиною цієї пожежі також стало необережне поводження з вогнем невідомих осіб.

Фото Сергія Светлицького/УНІАН